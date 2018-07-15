موعد مباراة كرواتيا ضد فرنسا بنهائي كأس العالم 2018

حجز منتخب كرواتيا مقعده بنهائي كأس العالم 2018 وذلك بعد الفوز بصعوبة بالغة على انجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي من البطولة.

وقدم منتخب كرواتيا بقيادة لاعبها المميز لوكا مودريتش، مباريات رائعة خلال البطولة فقد فازوا على الأرجنتين في دور المجموعات وتخطوا عقبة الدنمارك بدور الستة عشر وروسيا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

ويمتلك منتخب كرواتيا مجموعة من النجوم المحترفين في أبرز الدوريات العالمية مثل راكيتيتش وسوباشيتش وماندجوكيتش بالإضافة إلى قائد الكتيبة مودريتش.

ويستضيف ملعب "لوجنيكي" مباراة كرواتيا ضد فرنسا في نهائي كأس العالم وذلك اليوم الأحد والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

أما منتخب فرنسا فقد تأهل للمباراة النهائية بعد التغلب على بلجيكا بهدف دون رد أحرزه صامويل أومتيتي ليقصي به الشياطين الحمر من البطولة.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة النهائية التي ستجمع بين فرنسا وكرواتيا عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت" مجانا.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة تغطية متميزة لمباراة نهائي كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.