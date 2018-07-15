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تزوج ميمي شكيب وشارك في أفلام ألمانية صامتة.. معلومات عن سراج منير في ذكرى ميلاده

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:58 ص
تزوج ميمي شكيب وشارك في أفلام ألمانية صامتة.. معلومات عن سراج منير في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الأحد الذكرى الـ١١٤ على ميلاد الفنان والمخرج الراحل سراج منير.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه:-

١- ولد سراج منير عبدالوهاب فى 15 يوليو 1904، في حي باب الخلق في القاهرة.

٢- شقيقاه هما المخرجين حسن عبد الوهاب وفطين عبد الوهاب.

٣- درس سراح الإخراج السينمائى فى ميونيخ، كما حصل على شهادة فى الإخراج المسرحي عام 1936.

٤- ظهر سراج فى عدد من الأفلام الألمانية الصامتة.

٥- عمل لفترة مترجم فى مصلحة التجارة.

٦- انضم لفرقة يوسف وهبي فرقة رمسيس، ثم للفرقة الحكومية.

٧- جاء دوره الأول في السينما بناءًا على اختيار صديقه محمد كريم لبطولة فيلمه الأول "زينب" الصامت عام 1930، أمام الفنانة بهيجة حافظ.

٨- شارك في قرابة ١٠٠ فيلم سينمائي، قام ببطولة 18 منها، أشهرها: "عنتر ولبلب" عام 1945.

٩- شغل منصب نقيب الممثلين فى الخمسينات.

١٠- تزوج من الفنانة ميني شكيب في عام ١٩٤٢.

١١- كوّن مع زوجته ثنائيًا ناجحًا، فشارك معًا في العديد من الافلام الناجحة أبرزها.

"الحل الاخير" عام 1937 و"بيومى افندى" عام 1949 و"نشالة هانم" عام 1953 و"ابن ذوات" و"كلمة الحق" عام 1953.

١٢- توفي سراج في 13 سبتمبر 1957، عن عمر ناهز ال٥٣ عامًا.



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