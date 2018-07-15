موعد نهائي كأس العالم في روسيا 2018 بتوقيتات الدول العربية

يسعى منتخب فرنسا، ومنتخب كرواتيا، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأحد 15 يوليو، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وسوف يذاع هذا اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وخسر منتخب انجلترا، من منتخب كرواتيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات دور النصف نهائي، بينما أطاح منتخب فرنسا، بمنتخب بلجيكا من الدور ال4 من المونديال، بعد تحقيق الفوز بنتيجة هدف نظيف.

وفشلت انجلترا في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخها، والأولى منذ مونديال 1966 عندما أحرزت لقبها العالمي الوحيد في المونديال الذي استضافته على أرضها.

ولم تنجح بلجيكا في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخها وتحقيق اللقب الأول له عبر التاريخ.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.