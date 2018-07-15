المريخ فى معسكر مغلق بمنتجع الأسيوطي الرياضي (صور)

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ معسكره بمنتجع الأسيوطي بمران بدني مكثف، قاده المدير الفني أشرف خضر ومعاونوه ولاء حسن وياسر سليمان.

وشارك في المران جميع اللاعبين المنتظمين بفترة الإعداد والمقرر قيدهم بقائمة المريخ بالموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض الفريق بعض اللقاءات الودية خلال معسكره الحالي الذي يستمر 10 أيام.

ويأتى معسكر الإعداد للموسم الجديد 2018 / 2019 للدورى الممتاز "ب" بمجموعة القاهرة والقناة وأولى مبارياته بملعب المريخ أمام نظيره كوكاكولا يوم الخميس 9 أغسطس القادم.

ويقام المعسكر تفعيلاً لعقد انتقال لاعب المريخ الشاب إبراهيم عادل «17 سنة» لصفوف الأسيوطي بالموسم الماضي، والذى تضمن بندا يستضيف بموجبه الأسيوطي معسكرا للمريخ استعداد للموسم الجديد.