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رواد الـ"سوشيال ميديا" يتداولون نبأ زواج منى هلا بشاب أمريكي أشهر إسلامه

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:59 ص
رواد الـسوشيال ميديا يتداولون نبأ زواج منى هلا بشاب أمريكي أشهر إسلامه
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الفجر الفني
 

تداولت منصات التواصل الاجتماعي منذ قليل أنباءً عن زواج الفنانة منى هلا بشاب أمريكي، بعد إشهار الأخير إسلامه دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى في هذا النحو. 

يذكر أن منى هلال ولدت لأب نمساوي وأم مصرية وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2001 بالأدوار الصغيرة أشهرها فيلم الباشا تلميذ وليلة البيبي دول. 
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