حساب ينتحل شخصية فضل شاكر بعد براءته.. ونجله يدعو محبي والده بالابلاغ سريعا عنه

حذر محمد نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، من إحدى الحسابات التي تنتحل شخصية والده عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر".





كان محمد نشر، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وثيقة قرار إحدى المحاكم في لبنان والتي أقرت ببراءة والده تهمة ارتكابه أعمال إرهابية.







وعلق محمد قائلًا: "براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني من تهمة تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأي أعمال إرهابية وسلب أموال الناس".



وأضاف للتذكير والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني.







وأعاد محمد مشاركة تغريدة الحساب المنتحل لصفة والده والتي جاء فيها على لسان والده كذبًا: "شكرا لمحكمة لبنان البراءة من كل التهم المنسوبه إلي".