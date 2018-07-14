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منه فضالي تظهر بـ"هوت شورت" ساخن في حفل رامي صبري بالساحل الشمالي (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:30 ص
منه فضالي تظهر بـهوت شورت ساخن في حفل رامي صبري بالساحل الشمالي (صور)
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الفجر الفني
 

شاركت النجمة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامي صبري خلال حضورها حفله بالساحل الشمالي.

وأشارت "فضالي" إلى ارتباطها القوى برامي صبري وفرحتها بالحفل، معبرة عن امتنانها بوجود أصدقائها جانبها وهو المخرج إسماعيل فاروق ومحمد الهجرسى وزوجة النجم رامى صبري.

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضانى الماضى بالجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم" والذي شارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم عبلة كامل، رياض الخولى وكريم كوجاك.

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