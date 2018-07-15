زي النهاردة بتاريخ 15-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 15-7-2018





أحـــــــــداث





1099 - سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى.





1840 - توقيع «معاهدة لندن» بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية.





1948 - صدور قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين.





1958 - إعدام رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد وذلك بعد إصدار حكم الإعدام ضده من محكمة الثورة العراقية في جلسة استمرت لدقائق معدودة.





1958 - الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يقرر إرسال قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان بناء على طلب الرئيس اللبناني كميل شمعون وذلك لمواجهة المد القومي العربي المتصاعد في لبنان.





1962 - الجزائر تتقدم بطلب للإنضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا.





1986 - إسرائيل تنتج قنابل عنقودية أكثر تطورًا من القنابل الأمريكية.





1994 - الأردن وإسرائيل توافقان على إجراء محادثات سلام بينهما في واشنطن.





1997 - اغتيال مصمم الأزياء جياني فيرساتشي في منزله في ميامي بولاية فلوريدا.





2003 - تأسيس مؤسسة موزيلا كمنظمة غير ربحية لمتابعة تطوير موزيلا.





2007 - شمعون بيريز يتولى رئاسة إسرائيل.





2008 - مقتل 35 وجرح أكثر من 70 إثر تفجير إنتحاريين نفسيهما وسط حشود متطوعي الجيش العراقي في مدينة بعقوبة شمال العاصمة بغداد.





2009 - تحطم طائرة ركاب إيرانية في محافظة قزوين شمال غرب إيران ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 150 راكب.





2010 - وقوع تفجيرين انتحاريين في المسجد الجامع بمدينة زاهدان الإيرانية استهدفا المتعبدين الشيعة المجتمعين خلال الاحتفال بمولد الإمام الحسين وأخيه العباس ما أسفر عن مقتل 27 شخصا و169 جريحا.





2012 - الإعلان عن انطلاق معركة دمشق بين أطراف الحرب الأهلية السورية.





2013 - الإعلان عن اكتشاف القمر أس/2004 أن 1 بواسطة مرصد هابل الفضائي، ويعتبر القمر الرابع عشر وأصغرهم لنبتون.





2016 - قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناوئة لهذه المحاولة في إسطنبول وأنقرة وكبريات المدن التركية، استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.





مــــــواليـــــــــد





1573 - إنيغو جونز، معماري إنجليزي.





1606 - رامبرانت فان راين، رسام هولندي.





1763 - روجر هيل شيف، نائب حاكم كندا العليا (أونتاريو حالياً)، وجنرال في الجيش البريطاني.





1848 - فيلفريدو باريتو، اقتصادي وعالم في علم اجتماع إيطالي.





1904 - سراج منير، ممثل مصري.





1918 - برترام بروكهاوس، عالم فيزياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.





1921 - روبرت ميريفيلد، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1984.





1922 - ليون ليدرمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.





1926 - إدريس الشرايبي، أديب مغربي.





1927 - ثروت أباظة، روائي مصري.





1928 - كارل وويس، عالم أحياء دقيقة أمريكي.





1930 - جاك دريدا، فيلسوف فرنسي.





1930 - دونالد شتاينر، عالم كيمياء حيوية أمريكي.





1939 - عبد الحسين عبد الرضا، ممثل كويتي، ويعتبر من أهم الفنانين في الوطن العربي.





1939 - أنيبال كافاكو سيلفا، رئيس البرتغال.





1945 - يورغين موليمان، سياسي ألماني.





1946 - السلطان حسن البلقيه، سلطان بروناي.





1949 - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.





1952 - بييرلويجي بايريتو، حكم كرة قدم إيطالي.





1952 - تيري كوين، ممثل أمريكي.





1953 - جان برتران أريستيد، رئيس هايتي.





1953 - جون دينام، سياسي بريطاني.





1954 - ماريو كيمبس، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1954 - طارق ذياب، لاعب كرة قدم ووزير تونسي.





1961 - فورست ويتكر، ممثل أمريكي.





1964 - علي حسن خليل، سياسي وحقوقي لبناني.





1965 - ديفيد ميلباند، سياسي بريطاني.





1970 - محمد العريفي، رجل دين سعودي.





1973 - براين أوستن غرين، ممثل أمريكي.





1976 - ديان كروغر، ممثلة وعارضة أزياء ألمانية.





1976 - ماركو دي فايو، لاعب كرة قدم إيطالي.





1979 - ألكسندر فراي، لاعب كرة قدم سويسري.





وفيـــــــات





1085 - روبرت جيسكارد، دوق كالابريا وبوليا.





1521 - خوان بونسي دي ليون، مستكشف إسباني.





1904 - أنطون تشيخوف، أديب روسي.





1919 - هيرمان إميل فيشر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902.





1945 - جون بيرشنغ، جنرال أمريكي.





1958 - نوري السعيد، رئيس وزراء العراق.





1990 - عمر أبو ريشة، شاعر سوري.





1997 - جياني فيرساتشي، مصمم أزياء إيطالي.





2017 - مريم ميرزاخاني، عالمة رياضيات إيرانية.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــات





عيد القديس فلاديمير الأول.