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عضو "الكتاب العرب" عن حملة الانتقادات لزواج معز مسعود وشيري عادل: حرام

السبت 14/يوليه/2018 - 11:37 م
عضو الكتاب العرب عن حملة الانتقادات لزواج معز مسعود وشيري عادل: حرام
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كساب أحمد
 
علق حسام عقل، عضو اتحاد الكتاب العرب، على زواج الداعية الشهير معز مسعود من الفنانة شيري عادل، قائلًا: "ما الخطأ الذي ارتكبه معز مسعود وشيري عادل حتى يتعرضا لحملة تشويه غير مقبولة، لدرجة دفع شيري لإغلاق هاتفها، حتى لا تتلقى رسائل لانتقادها".

وأضاف "عقل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن "مسعود" قد يكون مال قلبيًا لـ"عادل"، فقام بنقل هذا الميل القلبي لعلاقة شرعية من خلال الزواج، لافتًا إلى أنه لا يوجد مانع لكي يحب المسلم الحياة. 

وأشار إلى أنه لا يوجد خطأ من زواج معز مسعود من "عادل"، والحملة التي تعرض لها حرام وضد الحريات.
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