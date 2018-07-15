مصر× يوم.. "النقل": 188 مليار جنيه قيمة تطوير 80% من شبكة السكك الحديدية

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قرار "السيسي" باستيراد الأرز الشعير ضرب المحتكرين في مقتل، فضلًا عن توضيح مساعد وزير النقل، أن خسائر حادث قطار البدرشين لم يتم تحديدها حتى الآن.





الأولى على الثانوية الأزهرية: "مكالمة شيخ الأزهر كانت أكبر هدية على تفوقي"

قالت الطالبة رحمة سعد حنفي، الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، إن مكالمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإخبارها بأنها حصلت على المركز الاول كانت أكبر هدية على تفوقها.





وأضافت الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، أنها كانت الأولى أيضًا على الجمهورية في المرحلة الإعدادية، معقبة: "كنت بذاكر أكثر من 10 ساعات يوميًا، ونفسي أدخل كلية لغات وترجمة بإذن الله".





"النقل": 188 مليار جنيه قيمة تطوير 80% من شبكة السكك الحديدية

بينما قال الدكتور أيمن شعث، مساعد وزير النقل، إن شبكة السكة الحديد قديمة جدا وتحتاج لوقت للتحديث، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاقدت على تحديث 20% من شبكة السكك الحديدية وبداية الاستلام من 2020 إلى 2021، وهناك محاولات لتقليل المدة.





وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إشارات السكك الحديدة تحتاج لأكثر من 100 مليار جنيه للتطوير والتحديث.





وأكد مساعد وزير النقل، أن عملية تطوير منظومة السكة الحديد بدأت في 2014، لافتًا إلى أن 188 مليار جنيه قيمة تطوير 80% من شبكة السكك الحديدية وليس لديهم هذه الأموال.





ونوه إلى أن القانون الجديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في قطاع السكك الحديدية.





"النقل": خسائر حادث قطار البدرشين لم يتم تحديدها حتى الآن

وأكد الدكتور أيمن شعث، مساعد وزير النقل، أنه سيتم إصلاح قطار البدرشين وسيعود للخدمة قريًبا.





وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية في حادث قطار البدرشين حتى الآن، ومازالت تحقيقات النيابة تجري ولم يتم رفع القطار، مؤكدًا أنه لا يوجد وفيات في حادث القطار، ومعظم المصابين غادروا المستشفى.





ولفت مساعد وزير النقل، إلى أن خط قطار الصعيد مازال يعمل، لأن الحادث كان على السكة الفرعية.





الزراعة: قرار "السيسي" باستيراد الأرز الشعير ضرب المحتكرين في مقتل

وأشار الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستيراد أرز الشعير ضرب محتكري الأرز الذين يتربصوا بقوت الشعب في مقتل.





وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام بلغت 827 ألف فدان، ومن المتوقع أن تنتج نحو 3 مليون و250 ألف طن أرز شعير، و2.9 مليون طن أرز أبيض، بينما يبلغ استهلاكنا نحو 3 مليون طن، وهذا يعنى أن الفجوة تمثل نحو 100 ألف طن فقط





ونوه، إلى أن هذه الفجوة يمكن أن يغطى 50% منها من مخزون العام الماضي لدى وزارة التموين.







