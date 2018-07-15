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8 % زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع الطاقة والمحروقات

السبت 14/يوليه/2018 - 11:17 م
8 % زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع الطاقة والمحروقات
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الفجر الاقتصادى
 
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن فارق السعر في الأجهزة الكهربائية يترواح ما بين 7% إلى 8% بعد ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات.

وأضاف أن المصانع، بريئة من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها خاصة، وأنه ليس هناك فارق كبير في الأسعار.

وأوضح أن الغرفة تنسق حاليا من خلال الشعب الصناعية التابعة لها لتحديد نسب الزيادة في الأسعار الجديدة للمنتجات الصناعية.
المزيد عن: الصناعات الهندسية الاقتصاد المصرى الاجهزة الكهربائية اسعار الثلاجات اسعار التكيفات اسعار البوتجازات اخبار الاقتصاد
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