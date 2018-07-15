أول تعليق من رغد صدام حسين على الاحتجاجات العراقية

نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الرحل صدام حسين، تغريدة نسبت إليها على موقع تويتر وتداولتها وسائل الإعلام.





وتتناول التغريدة تصريحا وهميا لرغد تحرض فيه المحتجين في العراق على مهاجمة الأحزاب المدعومة من إيران.





وأكدت ابنة الرئيس الراحل أن الحساب الذي نشر التغريدة هو حساب وهمي مزيف.





وأشارت إلى أنها لم تصرح بشأن الاحتجاجات والتظاهرات الحاصلة في مدن جنوب #العراق.



