أولى الثانوية الأزهرية علمي: "مقدرش أذاكر 6 ساعات متواصلة"

قالت هاجر محمود يوسف، الأول علمي بالثانوية الأزهرية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تواصل معها هاتفيًا وهنأها بحصولها على المركز الأول علمي، لافتة إلى أنه أبلغها أنه متواجد في لندن، وفور عودته سيتم تكريمهم.



وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أنها لم تحدد عدد ساعات معينة للمذاكرة يوميًا، وإنما كانت تذاكر دروسها أولًا بأول حتى لا تتراكم عليها، معقبة: "مقدرش أذاكر 6 ساعات متواصلة، بذاكر شوية واريح".



وتابعت، أن أسرتها سعداء جدًا بها، مشيرة إلى أنها تُريد الإلتحاق بكلية طب، معقبة: "كان حلمي من زمان أدخل طب".

