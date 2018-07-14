تغريدات الفنانين.. عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره.. و مايا دياب تنشر صورة جديدة

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم السبت، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

أحمد فهمي يهنيء رياض محرز

هنأ الفنان أحمد فهمى اللاعب رياض محرز لانضمامه لفريق مانشستر سيتى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





قال فهمى "‏الف مليون مبروك للعالمي ‎#رياض_محرز انضمامه لفريق ‎#مانشستر_سيتي .. فخر لكل العرب .. بقي عندنا ٢ شباب عرب حصلوا علي هداف الدوري الانجليزي و بيلعبوا في ‎#big_four ‎#رياض_محرز‎#محمد_صلاح ".

وغادر رياض محرز ليستر، نحو السيتي، بعدما فشل في الانتقال خلال يناير الماضي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره

ونشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، تدوينة جديدة له يوجه من خلالها رسالة تفاؤل لجمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى الشهير تويتر.





وكتب عاصي الحلاني، عبر تغريدة قصيرة على تويتر، قائلاً: "لا تتشائم بسبب الظروف، بل اجعلها تحفزّك، ولا تحبط بسبب الفشل بل اجعله يقوّيك، ولا تخجل من التعلم من دروس الحياة، بل اجعلها تطوّرك..!".





محمد رمضان يحتفل بوصول "نمبر وان" لـ21 مليون مشاهدة

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد مشاهدات أغنيته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى 21 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ21 يوم.

وكتب رمضان على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمد لله في 21 يوم 21 مليون".





مايا دياب تنشر صورة جديدة

ونشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تدوينة مرفقة بصورة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر".





كتبت مايا دياب، تغريدة قصيرة عبر تويتر، قائلاً: "عنّو ما بِبعُد عنّو ولا بِقدر إِزعَلْ منّو لَو كِلّ العَالَم جَنّوا بْقَلب عيوني بْخَلّي".