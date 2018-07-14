ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مؤتمر صحفي لمدرب تاونشيب البتسواني.. غدأ

السبت 14/يوليه/2018 - 09:43 م
مؤتمر صحفي لمدرب تاونشيب البتسواني.. غدأ
طباعة
علي نبوي
 

يعقد الجهاز الفني لفريق تاونشيب بطل بتسوانا، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب فى الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ، الاثنين، بحضور كل من المدير الفني لفريق الكرة، وقائد الفريق، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.


ويعقب المؤتمر الصحفى انطلاق مران تاونشيب فى التاسعة مساء على ستاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران .


ويستعد الأهلى لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا مساء الثلاثاء القادم على ستاد برج العرب بالأسكندرية فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

المزيد عن: كورة رياضة دوري أبطال إفريقيا تاونشيب الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
2
x
16:00
0
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 10:40:14 PM