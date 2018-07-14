مؤتمر صحفي لمدرب تاونشيب البتسواني.. غدأ

يعقد الجهاز الفني لفريق تاونشيب بطل بتسوانا، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب فى الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ، الاثنين، بحضور كل من المدير الفني لفريق الكرة، وقائد الفريق، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.





ويعقب المؤتمر الصحفى انطلاق مران تاونشيب فى التاسعة مساء على ستاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران .