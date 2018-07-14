عطور شعر سحرية ومنعشة لفصل الصيف.. جربيها!

مهما اختلفت الاذواق في اختيار العطر الخاص بكل امراة، لا يمكن أن تتخلي عن عطورات الشعر الفاخرة التي تجعل إطلالتك ساحرة وفي غاية الجمال. ففي حال أردت أن تشعري بجاذبية مترفة هذا الصيف، امنحي شعرك نفحات جذابة على مدار اليوم، بعيداً عن التأثر بالعرق أو الرطوبة.





إليكِ مجموعة من عطورات الشعر السحرية والمنعشة التي يمكنك اختيارها هذا الموسم، بتركيبات مخصّصة لتعطير الشعر، من خلال الاستعانة بروائح مختلفة لتغطية كافة الأذواق.





عطورات شعر بنفحات قوية

اذا كنت تبحثين عن عطر خاص للشعر بنفحات قوية، لا بد أن تختاري عطر DIOR Miss Dior Hair Mist الذي سيغمر خصل الشعر بروائح الياسمين الساحرة. وبتركيبتها اللطيفة التي تترك شعرك ناعماً ولامعاً مع حمايته من الجفاف، مرّري مع كل صباح عطر الشعر الخاص منChanel Coco Mademoiselle Fresh Hair Mist. كما يمكنك نثر عطر الشعر الخاص من VIKTOR & ROLF Flowerbomb Hair Mist الذي يضم نفحات البرغموت والشاي الأخضر مع رائحة الياسمين والأوركيد.





عطورات شعر بروائح الورود

واذا كنت من النساء اللواتي يفضلن إبراز لمعية خفيفة على الشعر مع روائح تدوم حوالى 24 ساعة، لا تتخلي عن عطر الشعر الخاص من Guerlain La Petite Robe Noire Hair Mist للحصول على رائحة تغمرك بالأنوثة والجاذبية. وبعبير اللافندر وزهر البرتقال ورائحة الفلفل الوردي، امنحي خصل الشعر رائحة كلاسيكية ورقيقة، ولا تترددي باختيار لساعات النهار عطر الشعر منBurberry Brit Rhythm for Her Hair Mist.