جامعة العاشر من رمضــان

، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، وذلك لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال تنسيق الرغبات الخاص بهم.

يقدم موقع الفجر خدمة عاجل .. اعلان تنسيق الثانوية العامة 2018 للجامعات سجل الأن بالاسم .. اليوم السابع .. الوطن .. مصراوي .. الدستور .. فيتو ، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، وذلك لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال تنسيق الرغبات الخاص بهم.

تعرف على شرائح مجموع الثانوية العامة لعام 2018





أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، عن شرائح مجموع الثانوية العامة لعام 2018.





المجموع من 95 % إلى أقل من 100 % حصل عليها 13 % من الطلاب بزيادة قدرها 2.5 %.





من 90 % إلى أقل من 95 % 17.62 % بزيادة بسيطة عن الماضى قدرها 1 % .





من 85 % الى اقل من 90 % 16.43 اقل من العام الماضى بنسبة ضئيلة للغاية.





من 75 إلى 80 % 13.34 % مسجلة معدلا اقل من العام الماضى بنسبة تقل عن .5 %.





من 70 % الى اقل من 75 % سجلت 1.62 % والعام الماضى 11.79 %.





من 65 إلى اقل من 70 % سجل 7.18 %.من 60 إلى اقل من 65 سجلت 4.4 %.





من 55 إلى اقل من 60 سجلت 1.5.من 50 الى اقل من 55 % سجلت .32 %.









لمعرفة التنسيق من هنا ..







