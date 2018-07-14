عاجل .. اعلان تنسيق الثانوية العامة 2018 للجامعات سجل الأن بالاسم .. اليوم السابع .. الوطن .. مصراوي .. الدستور .. فيتو
السبت 14/يوليه/2018 - 08:33 م
يقدم موقع الفجر خدمة عاجل .. اعلان تنسيق الثانوية العامة 2018 للجامعات سجل الأن بالاسم .. اليوم السابع .. الوطن .. مصراوي .. الدستور .. فيتو، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، وذلك لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال تنسيق الرغبات الخاص بهم.
جامعة مصر الدولية.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA
جامعة 6 أكتوبر
الجامعة البريطانية في مصر
جامعة الأهرام الكندية
الجامعة الألمانية في مصر
الجامعة الفرنسية في مصر
جامعة المستقبل
جامعة فاروس
جامعة سيناء
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
جامعة الدلتا
جامعة النهضة
جامعة العاشر من رمضــان
الجامعة الروسية
جامعة هليوبوليس
جامعة بدر
الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني
جامعة نيو جيزة
الجامعة العربية المفتوحة بمصر
جامعة حورس
جامعة دراية
الجامعة المصرية الصينية
جامعات مؤسسة طبقا لإتفاقيات مشتركة أو قانون خاص:
جامعة النيل
جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل
الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
تعرف على شرائح مجموع الثانوية العامة لعام 2018
أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، عن شرائح مجموع الثانوية العامة لعام 2018.
المجموع من 95 % إلى أقل من 100 % حصل عليها 13 % من الطلاب بزيادة قدرها 2.5 %.
من 90 % إلى أقل من 95 % 17.62 % بزيادة بسيطة عن الماضى قدرها 1 % .
من 85 % الى اقل من 90 % 16.43 اقل من العام الماضى بنسبة ضئيلة للغاية.
من 75 إلى 80 % 13.34 % مسجلة معدلا اقل من العام الماضى بنسبة تقل عن .5 %.
من 70 % الى اقل من 75 % سجلت 1.62 % والعام الماضى 11.79 %.
من 65 إلى اقل من 70 % سجل 7.18 %.من 60 إلى اقل من 65 سجلت 4.4 %.
من 55 إلى اقل من 60 سجلت 1.5.من 50 الى اقل من 55 % سجلت .32 %.
لمعرفة التنسيق من هنا ..
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