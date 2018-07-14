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نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لحماس في غزة

السبت 14/يوليه/2018 - 08:36 م
نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لحماس في غزة
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أسماء العزب
 
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه تم توجيه ضربة قوية لحماس في غزة، معلنا بأن اسرائيل ستزيد من حدة هجماتها وفق الحاجة لذلك، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ودوت صافرات الإنذار، المستوطنات القريبة من قطاع غزة، نتيجة لتبادل إطلاق القذائف والراجمات عليها منذ صباح اليوم، تعني إقدام القطاع على حرب كبيرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد هدد سكان قطاع غزة بعملية عسكرية موسعة، وطالبهم الابتعاد عن البنية التحتية التي ترعى العناصر "الإرهابية".

عبر تغريدة جديدة على "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي لأهالي قطاع غزة:
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