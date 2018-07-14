"مغاوري": كل المهندسين المصريين معتمدين في الدول العربية بنسبة 90%‎





قال اللواء المهندس محمود مغاوري محمد أمين عام نقابة المهندسين، إن النقابة رصدت مشكلة بعد فتح الباب أمام التعليم الهندسي بدون أي دراسة، وأصبح أي شخص يمكنه أن ينشأ معهد هندسي، وأي شخص يمكنه أن يحصل على بكالوريوس هندسة ويصبح مهندسا.





وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر": للأسف بعض هذه المعاهد لم يكن مؤهل هندسيا بالشكل الذي يتطلبه سوق العمل في بعض الدول العربية، واتحاد المهندسين العرب قام بمراجعة جميع المعاهد في مصر، ووجد معهدين فقط أحدهما في الإسكندرية والآخر في مدينة 6 أكتوبر يحتاجون؛ لتوفيق أوضاعهم.





وأكد أن كل المهندسين المصريين حاليا معتمدين في الدول العربية بنسبة 90%، فهناك معايير ومقاييس تضعها وزارات وجهات العمل الرسمية فى الدول العربية للمهندسين الذين تتعاقد معهم على العكس من الشركات الخاصة.





وأشار إلى أن الكويت مثلا طالبت وزارة القوى العاملة، باختبار المهندسين، والنقابة رفضت ذلك طالما أن المهندس يحمل كارنيه من نقابة المهندسين وشهادته مصدق عليها من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يصح لأى دولة عربية أن تقول امتحن أو أختبر مهندس مصري.



