زحام واختناقات بمحطة الشهداء.. وتكدس بميدان رمسيس (صور)

شهدت محطة الشهداء، زحام وتكدس واختناقات في صفوف الركوب، على خلفية، توقف الحركة عقب انقطاع الشبكة الكهربائية في اتجاه حلوان.





وصرح أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأنه تقرر تشغيل مترو الأنفاق من حلوان حتى محطة السيدة زينب فى الاتجاهين ومن محطة المرج حتى الدمرداش فى الاتجاهين ومن محطة الدمرداش، إلى السيدة زينب (مكوك) اتجاه واحد طالع - نازل.





وأضاف عبد الهادي، أن فرق الصيانة بالخطوط الهوائية تقوم حاليا بإصلاح انقطاع الشبكة الكهربائية.





هذا وشهد ميدان رمسيس زحام مروري شديد، وتزاحم على المواصلات، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين عدد من المواطنين.



