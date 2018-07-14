مستشار شيخ الأزهر لأوائل الثانوية: قدمتم نموذجا مشرفا في الجد والاجتهاد

هنأ المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية، مشيرا إلى أنهم قدموا نموذجاً مشرفاً في الجد والاجتهاد، وأن اتصال فضيلة الإمام الأكبر بهم يعد أفضل تكريم وحافز لهم على مواصلة روح المثابرة والنجاح.





وقال عبد السلام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص التهاني لأوائل الثانوية الأزهرية الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في الجد والاجتهاد.. وتحصيل العلم النافع الذي يجمع بين علوم الدنيا والدين.. حافظوا على نجاحكم وتفوقكم.. واتصال فضيلة الإمام الأكبر بكم اليوم أفضل تكريم وحافز لكم على مواصلة الجد والاجتهاد من أجل مستقبل أفضل لكم ولوطننا وأمتنا" .





ووجه مستشار شيخ الأزهر رسالة إلى كل شباب مصر، قائلا: "رسالتي لكم ولكل طلاب وشباب مصر: أنتم عماد الأمة ومستقبلها.. وبناة نهضتها.. ومصدر فخرها وعزتها.. احرصوا دائماً على أن تكونوا في مقدمة الصفوف فبالعلم تحيا الأمم وتسعد الأوطان" .





وأضاف عبد السلام: "كل الشكر والتقدير لكل أسرة هيأت لأبنائها مقومات التفوق والنجاح.. وتحية إعزاز وإكبار لكل أسرة دعمت وسهرت وربت وأنتجت شباباً وطلاباً متفوقين نافعين لدينهم ووطنهم وأمتهم".