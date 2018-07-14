عمرو عبد الحميد: استضافة روسيا لكأس العالم ساهم في ارتفاع شعبية كرة القدم بالبلاد
السبت 14/يوليه/2018 - 05:48 م
رقية جمال
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك أسر بمختلف الأعمار والفئات تأتي لمشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا.
وأضاف عبد الحميد، في برنامج "هنا روسيا" على قناة "TEN"، أن "هناك إقبالًا كثيفًا من الجمهور على المباراة وسط سعادة بالغة من أهالي مدينة سان بطرسبرج".
وتابع أن "أهالي روسيا استغلوا أن اليوم إجازة في المدينة من أجل حضور المباراة، والهوكي هي الرياضة الأولى في روسيا، ولكن استضافة روسيا لكأس العالم ساهم في ارتفاع شعبية كرة القدم بالبلاد".