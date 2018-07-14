إليكِ أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة في الصيف

تتعدد المشاكل الجمالية في فصل الصيف بسبب التعرض للهواء الجاف والشمس التي تسبب جفاف البشرة والتشقق، حضرنا لكِ وصفات لطيفة لحماية بشرتكِ هذا الصيف!





التعرض للماء الساخن بشكل متكرر أيضًا من مسببات جفاف البشرة، كما أن زيادة الرطوبة تعطي للجلد ملمس خشن و جاف. هناك بعض الوصفات الطبيعية المجربة من مجلة حياتكِ يمكنكِ تطبيقها على بشرتكِ لكي تحمي نفسك من عوامل فصل الصيف، تابعي القراءة للتعرف عليها.





صابونة زيت الغار

جربي صنع صابونة الغار فهي علاج فعال للحصول على بشرة خالية من التشققات كما تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها.





زيت الغار من أقوى الزيوت الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها للتخلص من جفاف البشرة وشقوق الجلد الذي تتعرضين لها مع قدوم فصل الصيف، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المطهرة للجلد. لذلك إدهني زيت الغار على بشرتكِ مرتان يوميًا ولا تنسي أن تقرئي وصفتنا لصنع صابونة زيت الغار.





الشوفان والموز

قناع الشوفان والموز مناسب جدًا للبشرة الجافة لأنه يحتوي على عنصرين من مهمين للبشرة.





يعتبر الشوفان من أقوى الحبوب الغذائية التي تجعل البشرة ناعمة ونضرة لأنه يقوم بتقشير البشرة التالفة ويحد من الحكة والالتهابات التي تصيب الجلد نتيجة الجفاف. بينما الموز فهو مصدر ممتاز البوتاسيوم الذي يعمل كمرطب طبيعي للبشرة الجافة.





القهوة

القهوة فعالة في ترطيب البشرة الجافة خلال فصل الصيف.





استخدمي القهوة كمقشر طبيعي للبشرة وإزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة. قناع القهوة يساعد على تحفيز تدفق الدم إلى الجلد وبالتالي تحسن الدورة الدموية التي تساهم في زيادة نسبة الدم بالوجه ونعومة البشرة.





الموز والعسل وزيت اللوز

جربي هذه الوصفات الطبيعية المكونة من الموز فهي من اهم الوصفات الساحرة لإنقاذ بشرتكِ من الجفاف والخشونة التي تتعرض لها، و اصلاح خلايا البشرة المدمرة نتيجة التعرض للهواء الجاف والرطوبة العالية.





تحتوي هذه الوصفات على العديد من المكونات النفيدة لبشرتك. يحتوي الموز على بعض المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقشير وتطهير البشرة من الأتربة والغبار الذي يتراكم عليها. بينما العسلفهو مرطب قوي وفعال لخلايا البشرة الجافة و يساعد على توحيد لونها وإزالة البقع الداكنة منها. أما زيت اللوز فهو أيضًا من الزيوت المذهلة لعلاج مشاكل البشرة ومن أهمها البشرة المصابة بالجفاف والتشقق.





وصفات السكر والملح

الخلطات بالسكر والملح لتقشير وترطيب البشرة في الصيف من أفضل الوصفات الطبيعية لبشرتك!





لا تقتصر هذه الوصفات على السكر والملح فقط بل تحتوي على الزيوت. السكر يقشر البشرة فيزيل الجلد الميت والشوائب التي تتعرض لها البشرة بكثرة خلال الصيف. أما زيت الزيتون فهو مضاد للبكتيريا ومعالج للجفاف ويحافظ على الزيوت الطبيعية الموجودة بالبشرة. كذلك زيت الجوجوبا معروف بخصائصه الفعالة في الحفاظ على نضارة ونعومة البشرة.





لوشن الحليب والعسل

هذا اللوشن بالحليب والعسل والألوفيرا يتميز بتأثيره المذهل في حماية البشرة من الجفاف.



