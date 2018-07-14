هيونداي "Tucson" تحصل على نظام هجين لترشيد استهلاك الوقود

كشفت شركة "هيونداي" عن سيارتها Tucson، وقد حصلت على خدمات نظام هجين معتدل (Mild Hybrid 48) فولت، وهذا لتعزيز عملية التسارع وترشيد استهلاك الوقود.





كما أن الشركة الكورية الجنوبية أوضحت أن المحرك الكهربائي بقوة 12 كيلووات/15 حصان مع بطارية ليثيوم أيون يمثل أحد التجهيزات القياسية بالموديل الجديد، والذي يظهر في الأسواق خلال الشهر الجاري، لكنه لن يظهر إلا مع أقوى محرك الديزل بقوة 136 كيلووات/185 حصان.





ويعزز هذا المحرك من عملية التسارع، كما يطيل طور مراحل التشغيل/الإيقاف، ويستعيد المزيد من الطاقة، وهو ما يعمل على خفض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 7%.





وبفضل هذا النظام الجديد يعمل المحرك سعة 0ر2 لتر على تسارع السيارة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر9 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 201 كلم/س.





ويبلغ معدل استهلاك هذا الموديل 4ر5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 142 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.





وبجانب هذا المحرك تقدم الشركة الكورية الجنوبية محرك ديزل جديد سعة 6ر1 لتر وبقوة 85 كيلووات/116 حصان أو بقوة 100 كيلووات/136 حصان، بالإضافة إلى محرك البنزين المعروف سعة 6ر1 لتر بقوة 97 كيلووات/132 حصان أو 130 كيلووات/177 حصان.





وعلى الصعيد التصميمي، تتميز السيارة من خلال شبكة المبرد الجديدة بالمظهر المتدرج، والتصميم الجديد للكشافات. وطالت أعمال التحديث المقصورة الداخلية، والتي بدت قُمرة القيادة بها أكثر حداثة مع شاشة لمسية لنظام الملتيميديا.



