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حادث تصادم خلال العرض العسكري احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي (فيديو)

السبت 14/يوليه/2018 - 03:56 م
حادث تصادم خلال العرض العسكري احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي (فيديو)
العيد الوطني الفرنسي- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
شهد العرض العسكري الذي أُقيم صباح اليوم السبت بمناسبة العيد الوطني الفرنسي حادث تصادم، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة.

ففي ساحة الكونكورد بباريس، اصطدمت دراجتان بخاريتان من الحرس الجمهوري على بعد بضعة أمتار من المنصة الرئاسية أثناء العرض.

يُذكر أن فرنسا تحتفل في 14 يوليو من كل عام بيوم "الباستيل" أو العيد الوطني للبلاد منذ عام 1880، وذلك إحياءً لذكرى اقتحام سجن "الباستيل" عام 1789، وهو ما يعتبره الفرنسيون رمزًا للثورة في عهد الملك لويس السادس عشر.

المزيد عن: فرنسا تحتفل ثورة تصادم العيد الوطنى الفرنسى العيد الوطني الباستيل
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