"برلماني": تطبيق منظومة التأمين الصحى بداية "بناء الإنسان المصرى"

أكد البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر والتى أطلق الرئيس السيسى أولى مراحلها الأسبوع الماضى تأتى للرعاية الصحية والعلاج لأكثر من 35 % من المصريين الذين وصفهم التقارير بأنهم غير قادرين على سداد الاشتراكات.





كما أشاد ضيف، بتشديد الرئيس على تجهيز المستشفيات النموذجية فى المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات فى عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشقة الانتقال إليها، مضيفا أن الدولة تتحمل عن غير القادرين جميع الاشتراكات وتوفر لهم الخدمة بشكل طبيعي، لافتا إلى أن القانون حقق العدالة الاجتماعية وساوى بين الجميع فى حق العلاج والرعاية الصحية بكافة مستوياتها، مشيرًا إلى أن الرئيس بدء المرحلة الثانية من حكمه بإعلانه أنها مرحلة بناء الإنسان المصرى والبناء يبدأ من الصحة الجيدة للمواطن.





وتابع ضيف، أن تصحيح العوار فى نظام العلاج الطبى القائم بالدولة خطوة هامة جدًا لتصحيح مسار الصحة فى مصر، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحى الجديد للشعب المصرى الذى يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.



