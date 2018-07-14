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تاريخ أردوغان الاسود في الدعم الارهاب بسوريا والعراق (فيديو جراف)

السبت 14/يوليه/2018 - 02:50 م
تاريخ أردوغان الاسود في الدعم الارهاب بسوريا والعراق (فيديو جراف)
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رضوى ثابت
 
 أبرز المواقف التركية الداعمة لداعش منذ نشأته
 
1.الرئيس التركى السابق عبد الله جول يرى أن داعش حركة سياسية وليست دينية.
 
2.بغداد تتهم قنصل تركيا فى نينوى بمسئوليته فى سقوط الموصل فى قبضة داعش.
 
3.تقارير غربية تؤكد فتح تركيا لمعسكرات تدريب لعناصر داعش داخل أراضيها.
 
4.المخابرات التركية نسقت ولا تزال مع التنظيم الإرهابى داخل التراب السورى.
 
5. تركيا رفضت استهداف عناصر داعش خلال العملية العسكرية التركية ضد الأكراد.
 
6.تنظيم داعش لم يستهدف مدن تركيا بأى عمليات إرهابية.
 
7. كما اعترف التنظيم  بتوافق مصالحه مع تركيا والتنسيق المشترك بينهما.
 
8.تقارير استخباراتية تكشف شراء تركيا النفط السورى والعراقى من داعش.
 
9.عناصر تنظيم داعش يتنقلون داخل الأراضى التركية ويرفعون علم التنظيم.
 
10.المخابرات العراقية تعتقل المساعد الأول لأبو بكر البغدادى داخل الأراضى التركية.

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