يقدم موقع الفجر خدمة الآن تنسيق الثانوية العامة 2018 والجامعات الخاصة .. وزارة التربية والتعليم .. اليوم السابع .. مصراوي .. الدستور لطلاب وطالبات الثانوية العامة، خدمة معرفة تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2018، حيث يعد موضوع تنسيق الثانوية العامة هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة في الوقت الحالي، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانية العامة 2018.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن وقت التسجيل الذي يخص تنسيق القبول داخل الجامعات المصرية للمرحلة الأولى في الثانوية العامة، من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل.





كما نقدم خدمة توقع تنسيقك ومؤشرات تنسيق الجامعات 2018 اضغط هنا





يذكر أن بوابة الحكومة المصرية لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة تقوم بفتح أبوابها لفترة المحددة يتم الإعلان عنها عند بدء التنسيق، ثم يتوقف تنسيق الثانوية العامة لما يقرب من 4 أو 5 أيام، ليكون في ذلك الوقت تنسيق المرحلة الثانوية الأزهرية.



