"كيا" تجري اختبارات جديدة لسيارتها "سورينتو ديزل"

تختبر شركة كيا، سيارتها سورينتو ديزل، في وكالة حماية البيئة الأمريكية، المجهّزة بمحرك ديزل بالولايات المتحدة.





وحرصت الشركة، على إضافة بعض التغيرات في التصميم الخارجية، وتأتي بشبك أمامي بتصميم جديد، مع شكل جديد لمصابيح الضباب، وبالنسبة للخلفية فقد تم تزويدها بمصد خلفي ومصابيح خلفية جديدين.



