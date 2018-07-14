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"كيا" تجري اختبارات جديدة لسيارتها "سورينتو ديزل"

السبت 14/يوليه/2018 - 01:09 م
كيا تجري اختبارات جديدة لسيارتها سورينتو ديزل
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تختبر شركة كيا، سيارتها سورينتو ديزل، في وكالة حماية البيئة الأمريكية، المجهّزة بمحرك ديزل بالولايات المتحدة.

وحرصت الشركة، على إضافة بعض التغيرات في التصميم الخارجية، وتأتي بشبك أمامي بتصميم جديد، مع شكل جديد لمصابيح الضباب، وبالنسبة للخلفية فقد تم تزويدها بمصد خلفي ومصابيح خلفية جديدين.

وتستمدّ سورينتو قوّتها من نفس محرّك توربوديزل سعة 2.2 لتر رباعي الأسطوانات الذي تم تجهيز سانتافي به، ويولّد هذا المحرّك في سانتافي قوّة 200 حصان مع عزم دوران 320 رطل-قدم.
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