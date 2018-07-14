هنا خطوات التقديم.. كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد على بطاقة التموين









أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على المواطنين أصحاب البطاقات الورقية لصرف الخبز والسلع التموينية سرعة التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة، لتقديم طلبات تحويل البطاقة التموينية من ورقية إلى البطاقة الذكية، وإضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين.





وفيما يلي يرصد "الفجر" كل ما تريد معرفته حول إضافة المواليد على بطاقة التموين:





- إضافة المواليد الجدد بدأت من الشهر الجاري وتستمر على مدار 3 أشهر، وتسمح بإضافة مواليد على البطاقات التموينية، لكل من بلغ عامين كحد أدنى وحتى عمر 16 عاما كحد أقصى.





- يحصل الطفل الأول على 50 جنيها والثاني أيضًا على نفس المبلغ، أما إذا تخطى عدد أفراد الأسرة الـ4 أشخاص فسيحصل الطفل الخامس على 25 جنيهًا دعمًا تموينيًا.





- على صاحب البطاقة التموينية الراغب فى إضافة المواليد الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى الذى خصصته وزارة التموين "موقع دعم مصر".





- وقد حددت وزارة التموين والدعم السلعي طريقتان لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تبعاً إلى وزارة الداخلية، ومنظومة الدعم الخاص بالوزارة، فالطريقة الأولى هي عن طريق تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر، والطريقة الثانية من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن ليتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات الدعم السلعي.





- وبعد الدخول على رابط موقع دعم مصر سوف يطلب من المواطن ملء البيانات ومنها الرقم القومي، والمحافظة التابع لها الشخص، الإدارة التموينية، مكتب التموين، الاسم، رقم البطاقة، وبعد كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة يتم الضغط على استعلام ليتم الإعلان عن إذا كانت بطاقة الدعم السلعي سارية أم لا.









- وبالنسبة للأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الحديثة 2018: صورة بطاقة الرقم القومى لـرب العائلة، إيصال كهرباء لآخر إصدار فاتورة، صورة شهادة الميلاد لجميع الأبناء القصر، صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة التموينية، صورة من الرقم القومى لباقى المستفيدين من بطاقة التموين، بطاقات البدل تالف أو الفاقد 2018.





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