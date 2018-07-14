كيفية التعامل مع الرجل "البصباص"؟

عزيزتي المرأة إذا كان زوجكِ بصباص وعيونه زائغة على النساء، يمكنكِ أن تتعبي هذه النصائح التالية للتعامل معه، وهي:-





اهتمي بمظهرك وكوني دائماً متجددة، لأن التكرار والاعتياد على الشيء يحدث نوعاً من الروتين، ويجعل الإنسان يفقد استمتاعه بالشىء مهما كان جميلاً.





كونى لطيفة مع زوجك واشعريه بحبك له، اشعريه برجولته وبأنه فارسك، عبرى له بصدق عن إعجابك به وتقديرك لما يبذله من مجهود من أجل أسرتكم الجميلة.





ادعمى زوجك وقت الأزمات بالاستماع إليه عندما يريد التحدث، ومنحه الثقة، والتوقف عن اللوم وإعطاء النصائح، وترك مساحة له إذا أراد الانعزال.





عبرى لزوجك عن مشاعرك عندما ترينه ينظر إلى النساء الأخريات، فربما لا يدرى أن هذا يضايقك.





اسأليه لماذا يفعل ذلك، لماذا ينظر إلى هذه المرأة أو تلك؟.. فربما ملابسها أو تسريحتها تعجب زوجك، ما أكثر ما يلفت انتباهه فى النساء؟ هل يفكر فيهن لاحقاً؟.. هذه الأسئلة ستساعدك على فهمه أكثر وفهم المشكلة وأسبابها، ليس حواراً سهلاً، ولكن احرصى وأنتِ تفعلين ذلك أن تكونى صبورة وضابطة لأعصابك.





ولكن قبل أن تتحدثى مع زوجك، تحتاجين أولاً إلى التلامس مع مشاعرك، ربما يساعدك على ذلك الفضفضة على الورق، بعد أن تكتبى ما تشعرين به عندما ينظر زوجك إلى الآخريات، حددى ما سوف تبوحين به لزوجك، وعليكِ وأنتِ تفحصين مشاعرك أن تغوصي لما هو أعمق من المشاعر الظاهرة على السطح، اسألي نفسك لماذا يضايقك هذا التصرف من زوجك حقاً؟ هل أنت لا تقبلين شكلك؟ هل لديك مشكلة في العلاقة العاطفية بزوجك؟ هل تشكين بإخلاصه لكِ؟ إذا كان لديكِ مشكلات شخصية، فربما تحتاجين إلى التعامل معها فى الوقت نفسه الذى تعملين فيه مع زوجك على حل المشكلة من جانبه.





تفهمى أن الرجل بطبيعته بصرى، أو أنه ينجذب بعينيه، ولا أقصد بهذا أن أقول لكِ ألا تتضايقى، لكن فهمك لهذه الطبيعة ربما يريحك بعض الشىء، حتى لا تلقى بكل اللوم على نفسك، وربما يجعلك أيضاً تلتمسين له بعض العذر، خاصة لو كان فعلا يجاهد نفسه.





كونى صبورة عليه وادعميه فى محاولته التغيير، وشجعيه عندما ترينه يحاول أن يصحح سلوكه ويغير نفسه.





احرصى على حصولك أنتِ وزوجك على حياة وعلاقة جنسية مشبعة مع بعضكما، جربى أخذ الموضوع ببساطة وعدم التركيز عليه، بل التندر عليه وأخذه بفكاهة.



