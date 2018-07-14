باحث آثري يطالب بتغليظ عقوبة سرقة الآثار إلى الإعدام

قال أحمد عامر، باحث آثري ومفتش بوزارة الآثار، إن إعلان الوزارة عن الوصول إلى كشف آثري جديد بجبانة سقارة شىء يدعو للفرح.





وطالب "عامر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الرئيس السيسي ومجلس الوزراء أن يصدرا قرارا يتضمن تغليظ العقوبة على من يتورط في عملية سرقة الآثار المصرية، بحيث تصل إلى الإعدام.



