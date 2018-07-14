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باحث آثري يطالب بتغليظ عقوبة سرقة الآثار إلى الإعدام

السبت 14/يوليه/2018 - 11:41 ص
باحث آثري يطالب بتغليظ عقوبة سرقة الآثار إلى الإعدام
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال أحمد عامر، باحث آثري ومفتش بوزارة الآثار، إن إعلان الوزارة عن الوصول إلى كشف آثري جديد بجبانة سقارة شىء يدعو للفرح.

وطالب "عامر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الرئيس السيسي ومجلس الوزراء أن يصدرا قرارا يتضمن تغليظ العقوبة على من يتورط في عملية سرقة الآثار المصرية، بحيث تصل إلى الإعدام.

وأضاف أن كل كشف آثري جديد يساهم في الوصول إلى سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة.
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