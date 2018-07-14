السلطات الفرنسية تنشر 110 آلاف عنصر أمن بمناسبة العيد الوطني





أعلنت السلطات الفرنسية، أنها ستنشر 110 الاف من عناصر الشرطة والامن في فرنسا بمناسبة العيد الوطني أو "يوم الباستيل" ونهائي المونديال، الذي يخوضه المنتخب الوطني مع كرواتيا بعد سنوات من الهجمات، التي استهدفت الحشود والأهداف "السهلة" الاخرى.





ولا تمر على الفرنسيين الاحتفالات التقليدية والألعاب النارية دون أن يتذكروا 86 شخصا قتلوا قبل عامين في هجوم بشاحنة في مدينة نيس على البحر المتوسط، واستهدف المتطرفون البلاد مرارا خلال الأعوام الماضية في هجمات أدت إلى مقتل 246 شخصا منذ يناير 2015.





وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، "يتم فعل كل شيء ممكن لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال وهم يشعرون تماماً بالامان رغم تهديد الإرهاب، الذي لا يزال عند اعلى مستوى".





وفي باريس والضواحي القريبة وحدها يتم الاستعداد لنشر 12 ألف رجل شرطة خلال يومي السبت والاحد، مع استعداد نحو 3000 من موظفي الطوارئ الطبية.





وقال رئيس شرطة باريس ميشال دلبوييش الخميس "الهدف هو ضمان سير هذه الفعاليات بسلاسة، وألا تتسبب مثل هذه المآسي في افساد الاحتفال".





وقال ان قوات الشرطة لم تواجه مثل هذا التقاطع "لأحداث استثنائية" في العاصمة منذ 12 يوليو 1998 عندما تجمع نحو 1,5 مليون مشجع في شارع الشانزليزيه بعد فوز فرنسا في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة.



