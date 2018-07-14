رئيس الوزراء البحرينى يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده





بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، متمنياً لفخامته وافر الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي الصديق تحقيق المزيد من التقدم والرقي.





كما بعث رئيس الوزراء البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، ضمنها خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.



