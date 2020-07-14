أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت 14-7-2018

تشهد أسعار مواد البناء بالسوق المحلية، اليوم الخميس 14-7-2018، استقرارًا ملحوظًا، وتنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، الأسعار وفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة في السوق المصري.





بلغ متوسط سعر طن الحديد اليوم بين 12000 إلي 12800 جنيه، حيث سجل أعلي سعر لحديد التسليح بمصنع عز بمبلغ 12800 جنيه، بينما سجل أقل سعر في مصنع السويس للصلب بمبلغ 12000 جنيه.





أما عن الأسمنت، فقد بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 900 جنيهًا للطن، ووصل سعر الأسمنت المسلح 978 جنيه للطن، ووصل متوسط سعر طن أسمنت الصخرة 880 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر أسمنت المصري 908 جنيهًا للطن، وأسمنت المهندس سجل 933 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير سجل 900 جنيهًا للطن.





ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 978 جنيهًا، وأسمنت طره إلى 950 جنيهًا، وسجل أسمنت المخصوص 950 جنيهًا، وأسمنت حلوان 950 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 930 جنيهًا، وأسمنت شورى سجل 910 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف سجل 880 جنيهًا للطن، وأسمنت جنوب الوادي سجل 880 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء سجل 940 جنيهًا للطن.



