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أجواء إيجابية في محادثات حماس بالقاهرة قبيل استئناف المصالحة

السبت 14/يوليه/2018 - 08:48 ص
أجواء إيجابية في محادثات حماس بالقاهرة قبيل استئناف المصالحة
موسى أبومرزوق
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وكالات
 

غادر وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، القاهرة، أمس، بعد أن استكمل لقاءاته مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وقيادات الجهاز.

 

وقالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن وفد حركة حماس جدد رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار. كما شدد على أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فوراً، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد، حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011، دون اجتزاء أو انتقاء. كما اتفق الوفد على ضرورة تكثيف المشاورات والزيارات بين القاهرة وقطاع غزة والسلطة الفلسطينية، خلال الأسابيع المقبلة.

 

وقال مصدر مصري مطلع على ملف المصالحة، إن "اللقاء سادته أجواء الصراحة والوضوح والأخوة والإيجابية". وثمن "الدور المصري الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته وعاصمتها القدس".

 

وكان وفد حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي، أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وروحي مشتهى، قد وصلوا القاهرة مساء الأربعاء الماضي، للتباحث مع المسؤولين في مصر، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.

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