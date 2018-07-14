ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي ؟

السبت 14/يوليه/2018 - 06:56 ص
ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي ؟
طباعة
 

نفت الفنانة زينة، في البيان الصحفي الذي نشرته أنها قيد الإقامة الجبرية في دبي، وذلك على خلفية مشاجرة حصلت بينها وبين عائلة أمريكية من أصول عربية.

ويأتي النفي بعد أن ترددت شائعات تفيد بأن القنصلية الأمريكية في دبي تدخلت في المشاجرة التي حصلت بين النجمة المصرية والعائلة الأمركية، ما أسفر عن منع الطرفين من السفر لحين انتهاء التحقيق. 

وأكدت النجمة المصرية في البيان أنها تعرضت للاعتداء وانتهاك الخصوصية من طرف العائلة المذكورة؛ ما دفعها للتقدم بشكوى رسمية إلى السلطات، مضيفة أن بإمكانها السفر في أي وقت ترغب به.

وأضافت زينة، أن السبب الرئيس لبقائها في دبي، هو علاج أسنان ابنيها عز الدين وزين الدين.

ونشرت زينة، بالفعل صورة لها مع طبيب الأسنان المعروف، مجد ناجي، وأكدت أنها في دبي لتجميل أسنانها وعلاج أسنان طفليها.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما زينة دراما انستجرام انتهاك الخصوصية الفجر الفني العربى أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 7:20:17 AM