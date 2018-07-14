ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي ؟





نفت الفنانة زينة، في البيان الصحفي الذي نشرته أنها قيد الإقامة الجبرية في دبي، وذلك على خلفية مشاجرة حصلت بينها وبين عائلة أمريكية من أصول عربية.





ويأتي النفي بعد أن ترددت شائعات تفيد بأن القنصلية الأمريكية في دبي تدخلت في المشاجرة التي حصلت بين النجمة المصرية والعائلة الأمركية، ما أسفر عن منع الطرفين من السفر لحين انتهاء التحقيق.





وأكدت النجمة المصرية في البيان أنها تعرضت للاعتداء وانتهاك الخصوصية من طرف العائلة المذكورة؛ ما دفعها للتقدم بشكوى رسمية إلى السلطات، مضيفة أن بإمكانها السفر في أي وقت ترغب به.

وأضافت زينة، أن السبب الرئيس لبقائها في دبي، هو علاج أسنان ابنيها عز الدين وزين الدين.

ونشرت زينة، بالفعل صورة لها مع طبيب الأسنان المعروف، مجد ناجي، وأكدت أنها في دبي لتجميل أسنانها وعلاج أسنان طفليها.

