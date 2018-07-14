تداول لقطات لواقعة اقتحام فتاة المسرح على"ماجد المهندس" واحتضانها له في حفل الطائف (فيديو)





تفاجأ الحضور بحفل المطرب ماجد المهندس، بسوق عكاظ بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية مساء أمس بصعود فتاة على خشبة المسرح واحتضانها له.

وتسللت الفتاة من المنظمين التي لم تفلح احتياطاتهم الأمنية لمثل هذه التجاوزات لتصعد بسرعة على خشبة المسرح لتقوم باحتضان المهندس أثناء أدائه لوصلة غنائية.

ولاحقًا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على فتاة بعد احتضانها المطرب ماجد المهندس خلال حفله الغنائي الذي أحياه في المملكة العربية السعودية.





وعلق البعض على الفيديو الذي انتشر بشدة خلال الساعات القليلة الماضية قائلين: "مسكوا البنت المختله عقليًا وأدبيًا".





كانت الفتاة اقتحمت خشبة المسرح واحتضنت ماجد المهندس، قبل أن تتدخل حراسته لإبعادها.







