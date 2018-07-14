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تفاصيل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2018

السبت 14/يوليه/2018 - 04:31 ص
تفاصيل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2018
انجلترا وبلجيكا
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أحمد عصام
 

 

يسعى منتخب بلجيكا، ونظيره الانجليزي، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم السبت 14 يوليو، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وفاز منتخب فرنسا على المنتخب البلجيكي بنتيجة هدف نظيف، في إطار منافسات دور النصف نهائي من المونديال، وحقق منتخب كرواتيا فوزا صعبا، على منتخب انجلترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

المزيد عن: نهائي المونديال نتيجه قنوات بي ان سبورت بلجيكا انجلترا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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