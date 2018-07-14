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أحلام تهنىء إليسا على إصدار ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"

السبت 14/يوليه/2018 - 03:30 ص
أحلام تهنىء إليسا على إصدار ألبومها الجديد إلى كل اللي بيحبوني
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هنأت المطربة أحلام، المطربة إليسا علي طرح ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".


وعلقت أحلام على بوستر الألبوم الذي شاركته إليسا، قائلة لها: "عندما يكون الإحساس تكون صاحبة الإحساس ،⁧‫إليسا‬⁩ مبروك ألبومك أتمنى لكي النجاح والسعادة صديقتي الجميلة ‫ملكة‬ ‫الإحساس".‬


كانت إليسا، طرحت أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" عبرتطبيق "أنغامي" من ألبومها الجديد الذي سيطرح يوم 25 من شهر يوليو الجاري.





أحلام تهنىء إليسا على إصدار ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"
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