عاجل.. هيكتور كوبر يقترب من تدريب منتخب بنما

اقترب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، من تولي القيادة الفنية لمنتخب بنما، بعد أيام من فسخ تعاقده مع الفراعنة.

وذكرت تقارير صحفية ‏أنه سيتم الإعلان عن تعاقد منتخب بنما مع هيكتور كوبر مقابل حصول الأخير على خمسين ألف دولار شهريا، ويذكر أن مرتب الأرجنتيني في مصر كان ١٤٦ ألف دولار شهريا.

ولم يجدد الإتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع كوبر، بعد فشل المنتخب في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، وعدم تحقيق أي فوز بالبطولة.