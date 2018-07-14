أحلام تشوق جمهورها لحلفها المرتقب بلوس أنجلوس.. وتروج له بهذه الطريقة (صورة)
تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل بـمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية يوم ٢١/٧.
وغردت "أحلام" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغر "تويتر" حول موعد الحفل وتوقيت الدخول وشجعت جمهورها على حجز مقاعدهم في مسرح الحفل العملاق".
وشاركت أحلام لينك حجز تذاكر الحفل قائلة: "اختار موقعك في هذا المسرح العملاق قبل 21/7 والدخول الساعه 7 يبدأ الحفل الساعه 8 مساءً".
يذكر أن أخر أعمال أحلام هو المشاركة في لجنة تحكيم برنامج "آراب أيدول"، وكان بجانبها كلا من المطربة اللبنانية نانسي عجرم والمطرب اللبناني وائل كفوري والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.
اختار موقعك في هذا المسرح العملاق قبل 21/7 والدخول الساعه 7 يبداء الحفل الساعه 8 مساءً https://t.co/svYrJEakOn pic.twitter.com/RartTyJhWL— AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) ١٣ يوليو ٢٠١٨