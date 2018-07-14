أحلام تشوق جمهورها لحلفها المرتقب بلوس أنجلوس.. وتروج له بهذه الطريقة (صورة)

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل بـمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية يوم ٢١/٧.





وغردت "أحلام" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغر "تويتر" حول موعد الحفل وتوقيت الدخول وشجعت جمهورها على حجز مقاعدهم في مسرح الحفل العملاق".





وشاركت أحلام لينك حجز تذاكر الحفل قائلة: "اختار موقعك في هذا المسرح العملاق قبل 21/7 والدخول الساعه 7 يبدأ الحفل الساعه 8 مساءً".



