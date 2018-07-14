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أحلام تشوق جمهورها لحلفها المرتقب بلوس أنجلوس.. وتروج له بهذه الطريقة (صورة)

السبت 14/يوليه/2018 - 02:21 ص
أحلام تشوق جمهورها لحلفها المرتقب بلوس أنجلوس.. وتروج له بهذه الطريقة (صورة)
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تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل بـمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية يوم ٢١/٧.


وغردت "أحلام" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغر "تويتر" حول موعد الحفل وتوقيت الدخول وشجعت جمهورها على حجز مقاعدهم في مسرح الحفل العملاق".


 وشاركت أحلام لينك حجز تذاكر الحفل قائلة: "اختار موقعك في هذا المسرح العملاق قبل 21/7 والدخول الساعه 7 يبدأ الحفل الساعه 8 مساءً".


يذكر أن أخر أعمال أحلام هو المشاركة في لجنة تحكيم برنامج "آراب أيدول"، وكان بجانبها كلا من المطربة اللبنانية نانسي عجرم والمطرب اللبناني وائل كفوري والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.

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