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نيمار يوجه رسالة خاصة لـ "راكيتيتش ومبابي" قبل نهائي المونديال

السبت 14/يوليه/2018 - 02:26 ص
نيمار يوجه رسالة خاصة لـ راكيتيتش ومبابي قبل نهائي المونديال
مبابي وراكيتيتش
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منى العوضي
 

 

تمنى النجم البرازيل نيمار دا سيلفا، التوفيق للثنائي راكيتيتش وكيليان مبابي في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 والتي ستجمع بين كرواتيا وفرنسا، يوم الأحد المقبل.

 

وكتب نيمار على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أصدقائي مبابي وراكيتيتش، نحن نعرف جيدًا صعوبة الوصول لهذه المرحلة لذلك استمتعوا الآن، فالأمر يستحق".

 

وتابع: "أنا سعيد للغاية بالنسبة لكما وأنا متحمس جدًا لرؤية رد فعل المشجعين من بلدانهم في فرنسا وكرواتيا".

 

وواصل: "أنا لا أنكر ذلك، كنت أود التواجد مع أحدكم في الميدان، لكن هذا الأمر لم يحدث، سنرى ذلك في قطر 2022، أنا فخور جدًا بوجودكم كأصدقاء ويجب أن يكون عالم كرة القدم فخورًا بهذه النهاية الكبرى، حظاً سعيداً!".

 

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