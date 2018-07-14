500 ألف مشاهدة لـ "أبوك وأمك" بعد طرحها على قناة حسين الجسمي بيوتيوب (فيديو)





طرح المطرب الاماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "أبوك وأمك" بالعامية المصرية، مساء الأربعاء، وحققت الأغنية في أقل من72 ساعة 500 ألف مستمع على يوتيوب.





هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها النجم الاماراتي طرح أغنية باللهجة العامية المصرية، ولا ينسى أحد أغنيته "بشرة خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا ونالت استحسان الجمهور المصري والعربي وحققت أكثر من ٣٠٠ مليون مشاهدة.





(أمك وأبوك) كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وتقول الأغنية:





ولو في ايدي مقص حقص ياما وياما محدش بيا حس/ وبرسم الابتسامه ولو في ايدي مقص حقص/ ياما وياما غدر بيتعاد بالنص درس ما بتعلموش كومة دهب تترص والناس ميقدروش عايز الكلام/ من الاخرأبوك وأمك وبس/ أبوك وأمك وبس والباقي مع السلامة. أبوك وأمك وبس أبوك وأمك وبس والباقي مع السلامة/ أيام بتطلع عيني ووراها انا عمّال الِم/ وسنين عايش متحمل ساكت.







