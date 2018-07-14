راكيتيتش: سأضع وشما على جبهتي إذا حققت كرواتيا كأس العالم

قال النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش مازحًا، إنه سيضع وشمًا على جبهته إذا فازت كرواتيا بكأس العالم 2018.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2018 على ملعب "لوجنيكي"، ذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو الجاري.

ويسعى منتخب كرواتيا لتحقيق اللقب الأول في تاريخه، بينما فرنسا تستعد لحمل ثاني ألقابها بعد 1998.

وأكد راكيتيش خلال حديثه للصحفيين أنه على استعداد لوضع وشم على جبهته في حالة تتويج كرواتيا بلقب كأس العالم، مازحا: "هناك الكثير من المساحة هناك ، كما ترون! ولكن أولا يجب أن أسأل زوجتي".

وتابع: "بصراحة، لدي هذا الشعور أنه سيكون أمر جيد بالنسبة لنا، لقد تلقيت رسائل من الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا وجميع أركان العالم الأربعة إنه أمر رائع".

وأكمل: "لن نعاني من الإرهاق أمام فرنسا، هناك 4.5 مليون لاعب في الملعب سنحمل بعضنا البعض، نعرف أن هذه هي أكبر مرحلة في حياتنا ونريد أن نغادر الملعب ورؤوسنا مرتفعة ونقول أننا فعلنا كل شيء".