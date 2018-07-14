عاجل.. الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع عدة تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت أطلقت فيه صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف غزة.





وأكدت وسائل إعلام فلسطينية محلية استهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع تابعة للمقاومة في غزة وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقع للمقاومة شمال القطاع بمخيم البريج وسط القطاع بصاروخين استطلاع وثالث حربي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



