عاجل.. الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة
السبت 14/يوليه/2018 - 01:30 ص
وكالات
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع عدة تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت أطلقت فيه صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف غزة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية محلية استهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع تابعة للمقاومة في غزة وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقع للمقاومة شمال القطاع بمخيم البريج وسط القطاع بصاروخين استطلاع وثالث حربي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
يذكر أن الآلاف من الفلسطينيين قد شاركوا في احتجاجات منذ صباح اليوم، الجمعة 13 يوليو، والتي تزامنت مع ذكرى مرور مئة يوم على اندلاعها، وخاطر البعض فيها بالاقتراب من السياج الحدودي، وإضرام النار في الإطارات، ورشق السياج بالحجارة. وهي الاحتجاجات التي شهدت مقتل صبي فلسطيني.