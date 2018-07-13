قطر تقرر نقل التجربة الروسية لتأمين مونديال 2022

أكد مساعد المدير التنفيذي للشؤون الأمنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، القطري الرائد علي العلي، الوصول للمراحل الأخيرة من البرامج الأمنية مع الجانب الروسي لتأمين مونديال 2022.

وقال العلي: "لقد أوفدنا ما يقرب من 70 ضابطا تم توزيعهم على عدة مدن، وكان التركيز على الأحداث الكبرى التي جرت، وقد عملت الفرق في الملاعب، وفي مدرجات المشجعين والطرقات وأماكن تجمع الجماهير، وقد شارك 4 ضباط مع الشرطة الإسبانية والروسية والانجليزية في تأمين المشجعين خلال المباريات".

وأضاف: "نتطلع للاستفادة من التجربة الروسية وتطبيقها في قطر من أجل تأمين كأس العالم 2022، حيث نأمل أن يكون المونديال بالنسبة لنا نقطة بداية للدول الأخرى للاقتداء بنا والأخذ من تجربتنا في المستقبل للاستفادة منها".

وأشار إلى أن أحد أبرز الأشياء التي تمت ملاحظتها في العملية الأمنية بمونديال روسيا هو إدارة الحشود، "لقد تميزوا بأمن الملاعب وإدارة الحشود وأمن المشجعين وإدارة حتى الأماكن العامة والعمل الاعتيادي بالتوافق مع مرافق البطولة".