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المترو: لا أعطال بالخطوط.. وتكدس الركاب بمحطات الخط الأول نتيجة التشغيل اليدوي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:30 م
المترو: لا أعطال بالخطوط.. وتكدس الركاب بمحطات الخط الأول نتيجة التشغيل اليدوي
مترو الأنفاق - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
نفى أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجود أي عطل على كافة محطات الخطوط الثلاث للمترو. 

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، أن هناك حالة من تكدس التحالف في محطات بالخط الأول للمترو المرج/ حلوان خاصة في المحطات على المسافة بين محطة المرج القديمة وباقي المحطات بسبب إلغاء عمل السيمافورات الأتوماتيكي والتشغيل يدويًا التحويلات والإشارات، الأمر الذي نتج عنه تقليل سرعة سير المترو، مما يتسبب أيضًا في استغراق فترة زمنية أكبر للتقاطر. 

ونوه أن السبب في العمل اليدوي، مطالبة الشركة المنفذة لمشروع ازدواج المرج/المرج الجديدة لشركة المترو باكمال العمل بشكل يدوي، موضحا أنه ذلك سيتم العمل به ليس اليوم فقط بل كل ما يتطلبه العمل للتجديد في هذه المنطقة. 
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