المترو: لا أعطال بالخطوط.. وتكدس الركاب بمحطات الخط الأول نتيجة التشغيل اليدوي

نفى أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجود أي عطل على كافة محطات الخطوط الثلاث للمترو.





وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، أن هناك حالة من تكدس التحالف في محطات بالخط الأول للمترو المرج/ حلوان خاصة في المحطات على المسافة بين محطة المرج القديمة وباقي المحطات بسبب إلغاء عمل السيمافورات الأتوماتيكي والتشغيل يدويًا التحويلات والإشارات، الأمر الذي نتج عنه تقليل سرعة سير المترو، مما يتسبب أيضًا في استغراق فترة زمنية أكبر للتقاطر.



