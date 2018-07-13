"شيرلى آن جاكسون".. صاحبة أول نظام للتعرف على هوية المتصل!

الآن يمكنك معرفة من يتصل بك بسهولة كبيرة عبر هاتفك الذكى بفضل التقنيات الحديثة التى توفرها تلك الأجهزة، حتى قبل انتشار الهواتف المحمولة كان يمكن لمستخدمى الهواتف المنزلية معرفة رقم المتصل، ولكن هذا الأمر لم يكن متاح مع ظهور الهواتف بشكل عام، ولكن هناك امرأة تدعى "شيرلى آن جاكسون" كانت صاحبة أول نظام للتعرف على هوية المتصل فى العالم، والتى لا يعرف الكثيرون عنها شيئا.





من هى شيرلى آن جاكسون

شيرلى آن جاكسون هى أول أمريكية من أصل إفريقى تحصل على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وثانى سيدة أمريكية فى المطلق تحصل على درجة الدكتوراه، وهى متخصصة أيضا متخصصة فى الفيزياء النظرية، وأجرت العديد من البحوث الهامة فى سبعينيات القرن الماضى.





ووفقا لموقع bbc البريطانى، ساهمت البحوث التى قامت بها فى ابتكار أنظمة التعرف على هوية المتكلم وهوية المنتظر على الخط الهاتفى أثناء اجراء مكالمة هاتفية أخرى، وليس هذا فقط بل أن جهودها المختلفة ساهمت فى اختراع أجهزة الفاكس وإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية.





وشغلت منصب رئيس لجنة المراقبة النووية الأمريكية بين عامى 1995 و1999، كما أنها حصلت على 53 درجة دكتوراه فخرية، بالإضافة إلى حصولها على الميدالية الوطنية للعلوم، أعلى تكريم للبلاد لمساهمات فى العلوم والهندسة من قبل الرئيس الأمريكى السابق "باراك أوباما" فى عام 2015.