دروجبا: الإنجليز من أفضل المشجعين بالعالم

أشاد ديدييه دروجبا نجم تشيلسي وكوت ديفوار السابق بجماهير المنتخب الإنجليزي على الشعور بالفخر عقب الوصول إلى الدور نصف نهائي كأس العالم بروسيا.





وقال دروجبا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "بالطبع إنه أمر مخيب للآمال لأنك على بعد خطوة واحدة من التواجد في النهائي، في الوقت نفسه أعتقد أن البلاد يجب أن تكون فخورة بما حققه هذا الجيل الشاب".





وأضاف: "لقد كنت مندهشًا وسعيدًا للغاية بالجو المحيط بالفريق ووسائل الإعلام التي تدعم اللاعبين، لقد كانت كل البلاد خلفهم ومنحتهم الفرصة التي لم يؤمنوا بها في البداية ولكنهم فعلوا عندما اقتربو".





وتابع: "شعرت بخيبة أمل بسببهم لكن في نفس الوقت أنا سعيد للاعبين مثل لوفتوس شيك وماركوس راشفورد وجميع هؤلاء الصغار الذي تمكنوا من تحقيق منافسة على أعلى مستوى".





وأردف قائلاً : "أعتقد أنه يجب إعطاء الفضل للمشجعين الإنجليز، لقد كنت في المباراة الأخيرة أمام كرواتيا وكانوا يغنون طوال الوقت".





واختتم دروجبا تصريحاته قائلاً : "المشجعون الإنجليز هم من أفضل المشجعين في العالم، من المحزن أن يعودوا بهذه الطريقة ولكن هذه هي كرة القدم".



